Как в России оказались опасные самосвалы Shacman

Глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев в интервью Gazeta.ru предположил, что для сертификации использовался так называемый «золотой образец». По мнению руководителя Росстандарта, китайская сторона могла обмануть регулятора, специально подготовив грузовик для испытаний.

© Motor.ru

«В массы» пошли другие образцы. Антон Шалаев особо подчеркнул, что у Росстандарта «нет никаких причин не доверять тому, что делают аккредитованные спецлаборатории». По мнению главы органа исполнительной власти, выпуск на рынок транспортных средств с несоответствующими регламенту комплектующими является «печальной мировой практикой».

Виновным в подлоге грозит административное наказание.

Глава Росстандарта подтвердил, что пока претензии регулятора касаются только линейки Shacman SX3258. С февраля некогда популярные самосвалы запрещено продавать, и регулятор заявил, что грузовики представляют «значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения».

Фирма «Шакман Моторс» хотела в кратчайшие сроки вернуть действующий статус одобрению типа транспортного средства (ОТТС) на модель SX3258, но процесс затянулся. Антон Шалаев рассказал, что спустя полтора месяца всё ещё идет процедура согласования программы отзывных мероприятий. По мнению главы КамАЗа Сергея Когогина, в этом году самосвалы не вернутся в Россию, так как у «китайцев» «нет культуры проведения отзывных кампаний».