Подсчитано, сколько автомобилей Aurus на учете в России

Сооснователь и директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков поделился данными на основе статистики ГИБДД. Выяснилось, что первая машина встала на учёт в конце 2019 года. В 2020 году зарегистрировали семь «Аурусов», в 2021 — 22, в 2022 — 31, в 2023 — 86, в 2024 — 118, а за первый квартал 2025 года — ещё 92. Общее число автомобилей на учёте — 357.

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Основную массу автомобилей Aurus составляют седаны Senat (289 штук), далее идут кроссоверы Komendant (50 штук), минивэны Arsenal (16 штук), а также универсалы Lafet (2 штуки). В статистике кабриолеты не учитываются отдельно: эти машины включены в общую массу Senat. Данные «Автостата» не следует считать исчерпывающими: например, дебют Aurus состоялся в мае 2018 года, а первая машина появилась в статистике спустя полтора года.

По данным агентства только 14 процентов покупателей автомобилей Aurus физические лица. Остальные — многочисленные юрлица, в том числе государственные структуры. Вопреки распространённому мнению, данные «Автостата» включают машины Федеральной службы охраны, просто спецслужба не сразу ставит свой транспорт на учёт в ГИБДД. А вот импортные поставки остаются за бортом, хотя Aurus встречаются, например, в ОАЭ.

По данным «Автостата» за последние три года на вторичном рынке перепродали 69 автомобилей Aurus, в том числе 31 седан в прошлом году. Однако от первоначальных планов продавать по пять тысяч Aurus в год реальность очень далека, и тиражи существенно меньше, чем у любого зарубежного люксового бренда.