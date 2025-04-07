Solaris вошел в рейтинг любимых автомобилей россиян

Под брендом Solaris на бывшем заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» производятся четыре модели из комплектующих, оставшихся после ухода Hyundai и Kia из России. Как сообщает «Автостат», по итогам марта 2025 года Solaris впервые удалось войти в топ-10 марок по объемам продаж на российском рынке. Драйвером продаж стал кроссовер HC, он же Hyundai Creta в прошлом.

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Модельная линейка Solaris состоит из седана HS и кроссовера HC (они же переименованные Hyundai Solaris и Creta соответственно), а также седана Solaris KRS и хэтчбека KRX (Kia Rio и Rio X). И Solaris, и Creta, и Rio с ее производными до 2022 года стабильно входили в топ-10 самых востребованных моделей, а Hyundai и Kia занимали лидирующие места в рейтинге по маркам, уступая разве что Lada.

После ухода корейских компаний из России новый владелец завода в Санкт-Петербурге, «АГР» (AGR Automotive Group), перезапустил его с брендом Solaris — производство автомобилей возобновилось весной 2024 года. И только спустя год, весной 2025-го, Solaris удалось попасть в десятку крупнейших марок по объемам продаж.

Согласно данным «Автостата», в марте россияне купили 1555 автомобилей Solaris, в том числе 495 экземпляров HС, 469 хэтчбеков KRS, 308 седанов KRS и 203 кросс-хэтчбека KRX. Аналитики отмечают, что Solaris оказался единственной маркой в топ-10, продемонстрировавшей положительную рыночную динамику в первый месяц весны. За счет низкой сравнительной базы продажи «Солярисов» в марте выросли почти в девять раз.

В марте с конвейера бывшего завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», который сейчас работает под вывеской «Автозавод Санкт-Петербург», сошел 30-тысячный автомобиль Solaris. Юбилейным 30-тысячным стал хэтчбек Solaris KRX в синем кузове и в комплектации Style, оснащенный 1,6-литровым мотором и автоматической трансмиссией.