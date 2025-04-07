Tesla потеряла еще одного ключевого специалиста

Tesla вновь столкнулась с потерей важного сотрудника: Дэвид Лау, вице-президент по программному обеспечению, покидает компанию после более чем 12 лет работы. Об этом пишут СМИ со ссылкой на внутренние источники. Лау, присоединившийся к Tesla в 2012 году, сыграл огромную роль в превращении ее автомобилей в «умные» машины с передовым интерфейсом и возможностью обновлений «по воздуху» — как у смартфонов.

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Под его руководством Tesla изменила подход автопрома к софту. Когда-то интерфейсы машин были примитивными, а обновления требовали визита к дилеру. С запуском Model S в 2012 году Лау и его команда сделали автомобили Tesla технологичными лидерами: большие сенсорные экраны, удобное управление и постоянные улучшения через интернет. Он также занимался облачными сервисами и ПО для производства.

Уход Лау — очередной удар по Tesla, которая за последний год потеряла многих топ-менеджеров после массовых сокращений. Кто займет его место, пока неясно. Среди кандидатов — Майкл Ризкалла, старший директор по разработке ПО, работающий в компании 7 лет.