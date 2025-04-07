На продажу выставили семилетний Skoda Rapid без пробега

Как выяснила "Российская газета" в ходе мониторинга сайтов объявлений, на продажу выставили семилетний Skoda Rapid практически без пробега. Автомобиль 2018 года выпуска проехал всего 4 500 км.

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"Комплектация Hockey Edition Ambition. Один собственник по ПТС. Машину брал для отца, в связи с возрастом эксплуатировалась мало, сейчас надобность в авто отпала. Масло, фильтры менялись, страховка делалась. Авто периодически прогуливаю. Дополнительно установлена защита картера и сетка на радиатор. Машина вся в родной краске, технически полностью исправлена. Есть небольшая потертость на заднем бампере, кто-то постарался во дворе", - говорится в объявлении.

Под капотом у лифтбека установлен двигатель 1,6 литра, который выдает 110 л.с. Коробка - автомат.

За такую "капсулу времени" владелец просит весьма солидные 1 980 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что на продажу выставили 10-летний Volkswagen Tiguan без пробега.