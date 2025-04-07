Rolls-Royce Ghost превратят в купе с V12

Словацко-британская компания Engler Automotive поделилась рендерами двухдверки CoupéTail. Речь идёт о кастомном автомобиле с дизайном в духе Wraith и Spectre, но современной начинкой на основе двенадцатицилиндрового двигателя. Выпускать CoupéTail будут на заказ, тираж — 19 штук. Цена под стать: 2,2 миллиона евро до вычета налогов, что почти в семь раз дороже исходного Ghost.

© Motor.ru

Тюнинг-ателье не просто убрало две двери у седана: CoupéTail должен получить оригинальный кузов с фирменными распашными дверями. Все элементы Rolls-Royce переосмыслены художниками, изменения внесены даже в статуэтку «Дух экстаза». Также комплексной модернизации подвергнется силовая установка: новинка Engler будет мощнее любой модели Black Badge.

© Engler Automotive

© Engler Automotive

© Engler Automotive

По предварительным данным двигатель V12 с двойным наддувом раскочегарят до 760 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Купе сможет разменять 100 км/ч с места быстрее четырёх секунд и разогнаться до 300 км/ч. По сравнению с седаном дорожный просвет уменьшится на 25 миллиметров. Также обещают улучшенную шумоизоляцию. Заводскую гарантию Rolls-Royce планируют сохранить.

Заказы на проект уже принимают, но полный список клиентов ещё не сформирован. Цена 2,2 миллиона евро (почти 2,4 миллиона долларов) отчасти заградительная, ведь обычный Rolls-Royce Spectre стоит 400 тысяч долларов, а базовый Ghost можно приобрести в США за 357 тысяч долларов. Где и когда состоится дебют настоящего купе не уточняется.