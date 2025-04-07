Официальный дистрибьютор автомобилей Honda в России компания "Мотор-Плейс" сообщила о планах наладить официальные поставки Honda CR-V в Россию. Кроссовер будет доступен в единственной комплектации Premium.

Автомобиль будет поставляться со всеми необходимыми сертификатами, прохождением тестов безопасности и уплатой всех платежей, налогов и сборов, включая коммерческий утилизационный сбор, сообщает портал "Автоновости дня" со ссылкой на пресс-службу импортёра. Также на CR-V будет предоставляться официальная гарантия, но её срок пока не уточняется.

В версии исполнения Premium Honda CR-V комплектуется бензиновым двигателем 1,5 литра мощностью 193 л.с., вариатором и системой полного привода. На "борту" есть двухзонный климат‑контроль, камера кругового обзора на 360 градусов, система "старт‑стоп", бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой и дистанционно, электропривод пятой двери, панорамная крыша и комплекс электронных помощников.

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Цена на кроссовер составит 5,9 млн рублей.

Этот момент не уточняется, но, судя по всему, Honda CR-V будут поставлять из Китая, где цены на кроссовер лежат в диапазоне 220-264 тысячи юаней (2,6-3,06 млн рублей).