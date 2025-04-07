В Россию привезли кроссоверы Deepal

На территории России замечены первые экземпляры паркетников одного из суббрендов Changan. По данным RG.RU, машины под названием G318 предназначены для сертификации, а продажи новинки стартуют позднее в 2025 году.

© Quto.ru

В движение автомобиль приводит гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового двигателя, работающего как генератор для зарядки аккумулятора ёмкостью 19 или 35 кВтч, а также одного или двух электромоторов. В первом случае мощность установки составляет 252 лошадиные силы, во втором — 430 сил. Запас хода машины на электротяге достигает 100 или 190 км.

По предварительным данным, дорожный просвет кроссовера составляет 210 мм, также есть функция «танкового разворота» на месте и «ползущего» режима езды для бездорожья, пневмоподвеска, блокировка дифференциала и виртуальная блокировка между осями.

Помимо этого, изначально бренд позиционировался как высокотехнологичный, так что можно ожидать появления новейших систем безопасности и опций комфорта, в том числе медиасистему с караоке и камер кругового обзора с функцией «прозрачный капот».

Ранее сообщалось, что первой моделью Deepal для российского рынка станет S07, продажи которого стартуют до конца 2025 года.