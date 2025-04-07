Сhery перезапускает электрический хэтчбек с новым дизайном

Один из топ-менеджеров китайской марки поделился в своих соцсетях первыми официальными изображениями концептуального прототипа возрожденного компакта Chery QQ. Эта модель пользовалась популярностью в Китае благодаря сравнительно невысокой цене, однако теперь ее решили радикально преобразить — в результате New QQ не похож на прочие автомобили Chery.

© Motor.ru

Дебютирует новинка уже в апреле на автосалоне в Шанхае, однако пока в статусе концепта. У нового QQ «мультяшная» внешность из-за оригинальной светотехники, выполненной в виде прямоугольных элементов, глухая панель на месте радиаторной решетки, слегка выпуклое лобовое стекло и сглаженные углы. Нижняя часть дверей окрашена в градиент, крыша контрастная черная, как и стойки. Изображений интерьера пока нет, нет и информации о технической «начинке».

© Chery

© Chery

Актуальный Chery QQ — это трехметровый хэтчбек с полностью электрической силовой установкой, цены на который в Китае стартуют от 36,9 тысячи юаней, что эквивалентно 428 тысячам рублей. Во столько обойдется модель с приставкой Ice Cream в названии. Есть и более крупный вариант QQ Little Ant, который в длину достигает 3,2 метра и стоит уже от 63,9 тысячи юаней или (741 тысяча рублей).

Последний особенно интересен, так как еще в 2023 году ходили слухи, якобы Сhery намерена вывести QQ Little Ant на российский рынок. Однако с тех пор прошло уже два года, а электрокар до нас так и не добрался.

QQ Little Ant приводит в движение электромотор мощностью 27 лошадиных сил, а максимальная скорость электрокара составляет 100 километров в час. Дальность хода в зависимости от комплектации составляет от 120 до 170 км по циклу NEDC. В Китае электрохэтч конкурирует с Wuling Hongguang Mini EV.