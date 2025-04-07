Toyota увеличит число электрокаров до 15 за два года
Компания собирается резко увеличить ассортимент полностью «зеленых» автомобилей, сообщает Nikkei со ссылкой на собственные источники. Часть «батарейных» новинок будут выпущены под брендом Lexus. К тому же году объем выпускаемых электромобилей будет увеличен до примерно миллиона в год. Пока, однако, продажи далеки от таких чисел: в 2024 году Toyota реализовала по всему миру только 140 тысяч электрокаров.
Сейчас в арсенале Toyota есть пять электрокаров собственной разработки, которые выпускают только в Японии и Китае. По данным Nikkei, компания собирается наладить производства в США, Таиланде и Аргентине, чтобы избежать новых пошлин и валютных рисков, а также ускорить темпы поставок.
Девять новых электрокаров Toyota обещает запустить в Европе в 2025 и 2026 годах. В этом году свет увидят обновленный Toyota bZ4X, Urban Cruiser и C-HR+, а в 2026 году к ним присоединятся еще три. Также в ближайших год тремя электрическими новинками пополнится линейка Lexus.
В 2026 году Toyota собирается выпустить около 800 тысяч электромобилей. Это на 50 процентов меньше изначального плана в 1,5 миллиона «батарейных» машин. К 2030 году Toyota планировала нарастить продажи до 3,5 миллиона штук, отмечая, однако, что это только ориентировочное число.
Теперь же Toyota пересмотрела цели, и причиной могли послужить рыночные результаты: в прошлом году поставить удалось только 140 тысяч «электричек». Это на треть больше, чем годом ранее, но доля в общем объеме продаж производителя все еще очень скромная — всего два процента.
Между тем Toyota с трудом справляется со спросом на гибриды, продажи которых за последние пять лет выросли почти втрое, до 16,1 миллиона штук в год. В Европе приходится ждать поставок в среднем по 60−70 дней, в Японии — до пяти месяцев, в Индии — девяти.