Дилер начал продажи Kia Carnival 2025: известна цена в России

"Российская газета" в ходе мониторинга автомобильных классифайдов обнаружила в продаже абсолютно новый Kia Carnival 2025 года выпуска у одного из российских дилеров.

Продавец заявляет, что на машину распространяется официальная гарантия сроком 2 года или 75 тысяч километров.

Под капотом этого корейского минивэна четвёртого поколения скрывается гибридная силовая установка, состоящая из бензинового турбомотора объёмом 1,6 литра и электродвигателя, которые в сумме развивают мощность 245 лошадиных сил. В паре с ними работает классическая автоматическая трансмиссия.

Кузов новинки окрашен в белый перламутр, а интерьер оформлен в светлых тонах. Сидения изготовлены из комбинированных материалов и оснащены электроприводами и функцией памяти.

Стоимость автомобиля составляет внушительные 7,8 миллиона рублей.

Ранее "РГ" рассказала о том, что в России на продажу выставили семилетний Skoda Rapid без пробега.