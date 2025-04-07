Британские власти смягчили давление на автопром

Также снижены штрафы за несоблюдение ZEV-квот: с 15 000 до 12 000 фунтов стерлингов за легковые авто и с 18 000 до 15 000 за фургоны. Небольшие бренды вроде McLaren, Lotus и Aston Martin освобождены от требований.

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Производителям разрешили переносить кредиты и брать квотные «займы» до 2029 года. Однако правительство отказалось от льгот для электрокаров и не снизило НДС на зарядку. Решение смягчает давление на автопром.

Напомним, что на авторынке РФ может появиться кроссовер Honda CR-V. Volkswagen обещал пожизненную гарантию на три модели кроссоверов в Китае.