Новейшие байки, рев моторов и драйв: самые яркие фото с «Мотовесны-2025»

News.ru
Slide 1 of 35
Участницы выставки «Мотовесна-2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
1/29
Участницы выставки «Мотовесна-2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru
Участницы выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
2/29
Участницы выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru
Выставочный зал «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
3/29
Выставочный зал «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»
Участница выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
4/29
Участница выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Участницы выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
5/29
Участницы выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru
Участница выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
6/29
Участница выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»
Участницы выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
7/29
Участницы выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru
Выставочный зал «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
8/29
Выставочный зал «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru
Участники выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
9/29
Участники выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Выставочный зал «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
10/29
Выставочный зал «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»
Участница выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
11/29
Участница выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru
Выставочный зал «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
12/29
Выставочный зал «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru
Выставочный зал «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
13/29
Выставочный зал «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»
Участницы выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
14/29
Участницы выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Участники выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
15/29
Участники выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru
Участница выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
16/29
Участница выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»
Выставочный зал «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
17/29
Выставочный зал «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru
Участница выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
18/29
Участница выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru
Выставочный зал «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
19/29
Выставочный зал «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Участник выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
20/29
Участник выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru
Дрифт-такси на выставке «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
21/29
Дрифт-такси на выставке «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru
Уличные мероприятия на выставке «Мотовесна 2025»
22/29
Уличные мероприятия на выставке «Мотовесна 2025» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru
Уникальный Велосипед Сергея Дашевского на выставке «Мотовесна 2025»
23/29
Уникальный Велосипед Сергея Дашевского на выставке «Мотовесна 2025» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru
Тренировка участников INVOKE DIRT CONTEST в дисциплинах MTB и BMX, на выставке «Мотовесна 2025»
24/29
Тренировка участников INVOKE DIRT CONTEST в дисциплинах MTB и BMX, на выставке «Мотовесна 2025» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Тренировка участников INVOKE DIRT CONTEST в дисциплинах MTB и BMX, на выставке «Мотовесна 2025»
25/29
Тренировка участников INVOKE DIRT CONTEST в дисциплинах MTB и BMX, на выставке «Мотовесна 2025» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru
Выставочный зал «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
26/29
Выставочный зал «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru
Выставочный зал «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
27/29
Выставочный зал «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru
Участники выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
28/29
Участники выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Алексей Белкин/NEWS.ru
Участница выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
29/29
Участница выставки «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
© Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

На территории парка «Патриот» проходит выставка «Мотовесна-2025», где гости мероприятия смогут увидеть новые и лучшие модели мотоциклов от ведущих брендов из разных стран мира. Выставка продлится до 6 апреля и станет самой масштабной экспозицией за всю историю проекта.

В рамках «Мотовесны» проходят командные соревнования между участниками из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. В финальный день выставки состоится торжественное награждение победителей.

На мероприятии представлены новейшие образцы мотоциклетной техники, экипировки, аксессуаров и других сопутствующих товаров. Посетителей ждут зрелищные выступления мотофристайлеров и стантрайдеров, а также соревнования в дисциплине «СуперЭндуро».

Отдельное внимание привлекает Custom & Tuning Show — площадка, где лучшие кастомайзеры России и стран ближнего зарубежья демонстрируют авторские мотоциклы. На открытой площадке работает зона тест-драйвов, где можно опробовать современные модели техники в действии.

Для юных гостей выставки организована специальная зона с электромашинками, где дети могут почувствовать себя настоящими гонщиками. Также все желающие могут пройти бесплатное пробное занятие по категории «А».

Фото
Автособытия