Новейшие байки, рев моторов и драйв: самые яркие фото с «Мотовесны-2025»

На территории парка «Патриот» проходит выставка «Мотовесна-2025», где гости мероприятия смогут увидеть новые и лучшие модели мотоциклов от ведущих брендов из разных стран мира. Выставка продлится до 6 апреля и станет самой масштабной экспозицией за всю историю проекта.

В рамках «Мотовесны» проходят командные соревнования между участниками из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. В финальный день выставки состоится торжественное награждение победителей.

На мероприятии представлены новейшие образцы мотоциклетной техники, экипировки, аксессуаров и других сопутствующих товаров. Посетителей ждут зрелищные выступления мотофристайлеров и стантрайдеров, а также соревнования в дисциплине «СуперЭндуро».

Отдельное внимание привлекает Custom & Tuning Show — площадка, где лучшие кастомайзеры России и стран ближнего зарубежья демонстрируют авторские мотоциклы. На открытой площадке работает зона тест-драйвов, где можно опробовать современные модели техники в действии.

Для юных гостей выставки организована специальная зона с электромашинками, где дети могут почувствовать себя настоящими гонщиками. Также все желающие могут пройти бесплатное пробное занятие по категории «А».