Британским люксовым брендам разрешили продавать машины с ДВС

Люксовым британским маркам не придется вписываться в жесткие эконормы. Поблажку дали, в частности, Aston Martin, McLaren, Lotus и Bentley: как пишет The Telegraph, власти освободили их от запрета на продажу машин с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года. Ожидается, что это поможет брендам, выпускающим небольшое количество автомобилей, выстоять после введения Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на ввоз всех зарубежных машин в США.

© Motor.ru

Любой автопроизводитель, продающий менее 2500 новых автомобилей в год, будет освобожден от требований по достижению углеродной нейтральности. Об этом просили многие автобренды, заявляя, что жесткий подход может привести к краху производителей суперкаров, так как их целевая аудитория предпочитает «топливные» моторы электротяге.

В Aston Martin запрет называли преждевременным и продиктованным «шумихой» вокруг электрокаров, а не потребительским спросом. Тем не менее марки начали готовиться к электрификации, хотя процесс идет не так быстро, как планировалось. Например, Bentley пять лет назад обещала полностью отказаться от ДВС к 2030 году, однако в ее линейке все еще нет ни одного электрокара. Его представят с опозданием только в 2026 году. Пересмотрел свои планы по отказу от ДВС и Lotus.

Власти пошли и на другие смягчения «зеленой» политики. Так, запрет на выпуск и продажу новых фургонов с бензиновыми и дизельными двигателями сдвинули с 2030 на 2035 год; до 2035-го будет разрешена продажа всех гибридных машин — не только подключаемых. Кроме того, дептранс Великобритании на 20 процентов уменьшил штрафы за невыполнение целевых показателей по продажам электромобилей.

Параллельно британцы пытаются договориться с Вашингтоном о некоем торговом соглашении, чтобы снизить давление пошлин. США — второй по величине импортер машин из Великобритании после Евросоюза, на который приходится 20 процентов экспорта.