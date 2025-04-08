В продаже появился ВАЗ-2107 1990 года с пробегом 300 км

В Донецке на продажу выставили уникальный экземпляр ВАЗ-2107: седан красного цвета в состоянии "капсулы времени" и минимальным пробегом - всего 300 км.

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Но данный авто не без нюансов. На крышке багажника с правой стороны есть дефект лакокрасочного покрытия, также потёртости имеет ремень безопасности левого заднего пассажира. При этом у "семёрки" родные резина, запаска, набор инструментов, домкрат, даже есть баночка краски вишнёвого цвета - ровно такого же, которым покрашен кузов авто.

Автомобиль укомплектован бензиновым атмосферным двигателем объёмом 1.5 литра мощностью 72 л.с. и 5-ступенчатой МКПП.

Цена ВАЗ-2107 - 1,7 млн рублей. Ранее "РГ" рассказывала об одной из последних выпущенных "семёрок": за авто в идеале владелец просил около 1,5 млн рублей.