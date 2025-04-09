Будут ездить вечно: 10 очень надёжных кроссоверов и внедорожников

«В целом, это очень хорошая машина. На данный момент она прошла 190 тысяч миль (свыше 395 тысяч км) и всё ещё продолжает ездить. Единственные серьезные проблемы были с передней подвеской, радиатором и кондиционером. Всё остальное — это просто техническое обслуживание. Главное — менять масло, менять местами шины каждые пять тысяч миль, а также обновлять технические жидкости по мере необходимости. В этом случае машина проедет 300 тысяч миль (порядка 483 тысяч км)».