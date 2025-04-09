Будут ездить вечно: 10 очень надёжных кроссоверов и внедорожников

Quto.ru
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Subaru Forester (2008 г.в.) Надёжность в баллах: 88/100 Средняя годовая стоимость обслуживания: $647 (данные RepairPal) Ориентировочная стоимость обслуживания в течение первых 10 лет: $8337 (данные CarEdge) Отзывов: 1
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Subaru Forester (2008 г.в.) Надёжность в баллах: 88/100 Средняя годовая стоимость обслуживания: $647 (данные RepairPal) Ориентировочная стоимость обслуживания в течение первых 10 лет: $8337 (данные CarEdge) Отзывов: 1 
© Quto.ru
«Я купил свой Forester 2008 года выпуска подержанным с пробегом около 191 тысяч миль (свыше 307 тысяч км). Можно было бы предположить, что автомобиль прилично поездил, но он выглядит и ощущается как новый» (с интернет-сайта Cars.com).
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«Я купил свой Forester 2008 года выпуска подержанным с пробегом около 191 тысяч миль (свыше 307 тысяч км). Можно было бы предположить, что автомобиль прилично поездил, но он выглядит и ощущается как новый» (с интернет-сайта Cars.com). 
© Quto.ru
Toyota RAV4 (2010 г.в.) Надёжность в баллах: 88/100 Средняя годовая стоимость обслуживания: $419 (данные RepairPal) Ориентировочная стоимость обслуживания в течение первых 10 лет: $5820 (данные CarEdge) Отзывов: 13
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Toyota RAV4 (2010 г.в.) Надёжность в баллах: 88/100 Средняя годовая стоимость обслуживания: $419 (данные RepairPal) Ориентировочная стоимость обслуживания в течение первых 10 лет: $5820 (данные CarEdge) Отзывов: 13 
© Quto.ru
Topspeed: «Модель 2010 года одна из самых надёжных. Этот фантастический кроссовер обладает огромным запасом внутреннего пространства, как для пассажиров, так и для багажа. Мощности тоже много, если сможете найти его с опциональным двигателе V6».
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Topspeed: «Модель 2010 года одна из самых надёжных. Этот фантастический кроссовер обладает огромным запасом внутреннего пространства, как для пассажиров, так и для багажа. Мощности тоже много, если сможете найти его с опциональным двигателе V6». 
© Quto.ru

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Mercedes-Benz GLK (2014 г.в.) Надёжность в баллах: 89/100 Средняя годовая стоимость обслуживания: $859 (данные RepairPal Ориентировочная стоимость обслуживания в течение первых 10 лет: нет данных (данные CarEdge) Отзывов: 6
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Mercedes-Benz GLK (2014 г.в.) Надёжность в баллах: 89/100 Средняя годовая стоимость обслуживания: $859 (данные RepairPal Ориентировочная стоимость обслуживания в течение первых 10 лет: нет данных (данные CarEdge) Отзывов: 6 
© Quto.ru
«Владею с момента покупки, сейчас пробег 90 тысяч миль (около 145 тысяч км). Единственный недостаток — отсутствие запасного колеса и топливный бак на 16+ галлонов (примерно 61 л). Расход топлива отличный: на трассе около 5,9 л/100 км, по городу — 9,4 л/100 км. Двигатель очень тяговитый. С машиной нет никаких проблем. Хотелось бы чтобы в США по-прежнему поставляли дизельные версии» (отзывы с Cars.com).
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«Владею с момента покупки, сейчас пробег 90 тысяч миль (около 145 тысяч км). Единственный недостаток — отсутствие запасного колеса и топливный бак на 16+ галлонов (примерно 61 л). Расход топлива отличный: на трассе около 5,9 л/100 км, по городу — 9,4 л/100 км. Двигатель очень тяговитый. С машиной нет никаких проблем. Хотелось бы чтобы в США по-прежнему поставляли дизельные версии» (отзывы с Cars.com). 
© Quto.ru
Chevrolet Eqiunox (2016 г.в.) Надёжность в баллах: 90/100 Средняя годовая стоимость обслуживания: $423 (данные RepairPal) Оценочная стоимость обслуживания в течение первых 10 лет: $8929 (данные CarEdge) Отзывов: 1
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Chevrolet Eqiunox (2016 г.в.) Надёжность в баллах: 90/100 Средняя годовая стоимость обслуживания: $423 (данные RepairPal) Оценочная стоимость обслуживания в течение первых 10 лет: $8929 (данные CarEdge) Отзывов: 1 
© Quto.ru
Topspeed: «Equinox всегда создавался и разрабатывался как доступный и приятный семейный SUV. Он достигает этого, будучи супернадёжным и довольно дешёвым в обслуживании. Тем не менее, некоторые возрастные модели имеют массу проблем».
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Topspeed: «Equinox всегда создавался и разрабатывался как доступный и приятный семейный SUV. Он достигает этого, будучи супернадёжным и довольно дешёвым в обслуживании. Тем не менее, некоторые возрастные модели имеют массу проблем». 
© Quto.ru
Buick Envision (2018 г.в.) Надёжность в баллах: 90/100 Средняя годовая стоимость обслуживания: $233 (данные RepairPal) Оценочная стоимость обслуживания в течение первых 10 лет: $8818 (данные CarEdge) Отзывов: 0
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Buick Envision (2018 г.в.) Надёжность в баллах: 90/100 Средняя годовая стоимость обслуживания: $233 (данные RepairPal) Оценочная стоимость обслуживания в течение первых 10 лет: $8818 (данные CarEdge) Отзывов: 0 
© Quto.ru

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«Езжу уже 2 года. Проблем никаких. Очень надёжный. У меня модификация с 2,0-литровым турбомотором. Коробка передач очень отзывчивая и плавно работающая. Двигатель тихий по сравнению с моим предыдущим компактным SUV. Красивый снаружи и внутри. Удивительно, но многие покупатели его игнорируют».
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«Езжу уже 2 года. Проблем никаких. Очень надёжный. У меня модификация с 2,0-литровым турбомотором. Коробка передач очень отзывчивая и плавно работающая. Двигатель тихий по сравнению с моим предыдущим компактным SUV. Красивый снаружи и внутри. Удивительно, но многие покупатели его игнорируют». 
© Quto.ru
Nissan Murano (2013 г.в.) Надёжность в баллах: 90/100 Средняя годовая стоимость обслуживания: $594 (данные RepairPal) Ориентировочная стоимость обслуживания в течение первых 10 лет: $7810 (данные CarEdge) Отзывов: 1
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Nissan Murano (2013 г.в.) Надёжность в баллах: 90/100 Средняя годовая стоимость обслуживания: $594 (данные RepairPal) Ориентировочная стоимость обслуживания в течение первых 10 лет: $7810 (данные CarEdge) Отзывов: 1 
© Quto.ru
Topspeed: «Murano — один из самых надёжных автомобилей среди когда-либо произведенных Nissan, и один из самых надёжных среднеразмерных кроссоверов. Единственное, что потребует внимания — это вариатор. У некоторых водителей также возникали проблемы с цепью ГРМ».
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Topspeed: «Murano — один из самых надёжных автомобилей среди когда-либо произведенных Nissan, и один из самых надёжных среднеразмерных кроссоверов. Единственное, что потребует внимания — это вариатор. У некоторых водителей также возникали проблемы с цепью ГРМ». 
© Quto.ru
Honda CR-V (2011 г.в.) Надёжность в баллах: 90/100 Средняя годовая стоимость обслуживания: $433 (данные RepairPal) Ориентировочная стоимость обслуживания в течение первых 10 лет: $7367 (данные CarEdge) Отзывов: 13
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Honda CR-V (2011 г.в.) Надёжность в баллах: 90/100 Средняя годовая стоимость обслуживания: $433 (данные RepairPal) Ориентировочная стоимость обслуживания в течение первых 10 лет: $7367 (данные CarEdge) Отзывов: 13 
© Quto.ru
«В целом, это очень хорошая машина. На данный момент она прошла 190 тысяч миль (свыше 395 тысяч км) и всё ещё продолжает ездить. Единственные серьезные проблемы были с передней подвеской, радиатором и кондиционером. Всё остальное — это просто техническое обслуживание. Главное — менять масло, менять местами шины каждые пять тысяч миль, а также обновлять технические жидкости по мере необходимости. В этом случае машина проедет 300 тысяч миль (порядка 483 тысяч км)».
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«В целом, это очень хорошая машина. На данный момент она прошла 190 тысяч миль (свыше 395 тысяч км) и всё ещё продолжает ездить. Единственные серьезные проблемы были с передней подвеской, радиатором и кондиционером. Всё остальное — это просто техническое обслуживание. Главное — менять масло, менять местами шины каждые пять тысяч миль, а также обновлять технические жидкости по мере необходимости. В этом случае машина проедет 300 тысяч миль (порядка 483 тысяч км)». 
© Quto.ru

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Toyota FJ Cruiser (2014 г.в.) Надёжность в баллах: 90/100 Средняя годовая стоимость обслуживания: $528 (данные RepairPal) Ориентировочная стоимость обслуживания в течение первых 10 лет: нет данных Отзывов: 5
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Toyota FJ Cruiser (2014 г.в.) Надёжность в баллах: 90/100 Средняя годовая стоимость обслуживания: $528 (данные RepairPal) Ориентировочная стоимость обслуживания в течение первых 10 лет: нет данных Отзывов: 5 
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Topspeed: «Найти владельца FJ, который не был бы в восторге от этого маленького внедорожника, практически невозможно. Это в немалой степени связано с его надёжностью — последний модельный год набрал самые высокие баллы».
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Topspeed: «Найти владельца FJ, который не был бы в восторге от этого маленького внедорожника, практически невозможно. Это в немалой степени связано с его надёжностью — последний модельный год набрал самые высокие баллы». 
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Lexus GX 460 (2018 г.в.) Надёжность в баллах: 91/100 Средняя годовая стоимость обслуживания: $770 (данные RepairPal) Ориентировочная стоимость обслуживания в течение первых 10 лет: $7856 (данные CarEdge) Отзывов: 0
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Lexus GX 460 (2018 г.в.) Надёжность в баллах: 91/100 Средняя годовая стоимость обслуживания: $770 (данные RepairPal) Ориентировочная стоимость обслуживания в течение первых 10 лет: $7856 (данные CarEdge) Отзывов: 0 
© Quto.ru
Topspeed: «GX — один из самых почитаемых люксовых внедорожников. Сочетание стоимости и надёжности делает его фантастическим выбором для тех, кто ищет что-то большое и многофункциональное».
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Topspeed: «GX — один из самых почитаемых люксовых внедорожников. Сочетание стоимости и надёжности делает его фантастическим выбором для тех, кто ищет что-то большое и многофункциональное». 
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Lexus RX (2010 г.в.) Надёжность в баллах: 93/100 Средняя годовая стоимость обслуживания: $550 (данные RepairPal) Оценочная стоимость обслуживания в течение первых 10 лет: $7587 (данные CarEdge) Отзывов: 1
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Lexus RX (2010 г.в.) Надёжность в баллах: 93/100 Средняя годовая стоимость обслуживания: $550 (данные RepairPal) Оценочная стоимость обслуживания в течение первых 10 лет: $7587 (данные CarEdge) Отзывов: 1 
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«Я езжу на этом Lexus RX 350 уже более девяти лет и намотал свыше 160 тысяч миль (около 257 тысяч км). Покатаюсь на нем ещё несколько лет, потому что он очень надёжный».
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«Я езжу на этом Lexus RX 350 уже более девяти лет и намотал свыше 160 тысяч миль (около 257 тысяч км). Покатаюсь на нем ещё несколько лет, потому что он очень надёжный». 
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Приобретение семейного универсального и многоцелевого автомобиля — шаг ответственный. Важно не ошибиться с выбором, при этом взять новую машину, которая априори должна быть беспроблемной или почти таковой могут не все. К счастью, на рынке подержанной техники хватает моделей с прогнозируемой и достаточно высокой надёжностью. О них — в рейтинге наших американских коллег с портала Topspeed. При его составлении использована информация таких авторитетных источников как J.D. Power, Kelley Blue Book, Edmunds, RepairPal, CarEdge и Consumer Reports. К некоторым кроссоверам и внедорожникам прилагается мнение владельцев.

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