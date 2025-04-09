Будут ездить вечно: 10 очень надёжных кроссоверов и внедорожников
Приобретение семейного универсального и многоцелевого автомобиля — шаг ответственный. Важно не ошибиться с выбором, при этом взять новую машину, которая априори должна быть беспроблемной или почти таковой могут не все. К счастью, на рынке подержанной техники хватает моделей с прогнозируемой и достаточно высокой надёжностью. О них — в рейтинге наших американских коллег с портала Topspeed. При его составлении использована информация таких авторитетных источников как J.D. Power, Kelley Blue Book, Edmunds, RepairPal, CarEdge и Consumer Reports. К некоторым кроссоверам и внедорожникам прилагается мнение владельцев.