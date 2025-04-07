В России резко упала цена на "Москвич 3"

Средняя стоимость автомобиля "Москвич 3" снизилась на 18,4% в годовом выражении, из-за чего цена машины составила около 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Авито Авто".

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"Москвич 3" занял первое место в рейтинге новых машин, стоимость которых уменьшилась в России в первом квартале. На второй позиции расположился китайский Chery Tiggo 4 Pro, так как его цена упала на 13,8% и составила 2,1 миллиона рублей. Замкнула тройку отечественная Lada Largus с 12,4%, его стоимость достигла 1,7 миллиона рублей.

"По данным "Авито Авто", средняя цена нового авто в первом квартале 2025 года составила 2 959 900 рублей <...>. Средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 845 тысяч рублей", – сказано в сообщении.

При этом бренд "Москвич" также расположился на первом месте из-за уменьшения на 14,7% стоимости их автомобилей в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Намного доступнее для покупателей стали корейские марки машин, например, Hyundai, который потерял по сравнению с прошлым годом 8% от цены, а также Kia (-7,1%). Из автомобилей на вторичном рынке больше других потеряла в стоимости корейская Hyundai Solaris (-8,8%) и японская Toyota Camry вместе с отечественной Lada Kalina (-6,2% каждая).

Средняя цена корейской машины составила чуть меньше 1 миллиона рублей, "японца" – примерно 2,2 миллиона, а российской модели – 300 тысяч рублей.

Между тем "Москвич 3" включен в программу льготного автокредитования в 2025 году. В Минпромторе РФ напомнили, что под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 миллионов рублей, набирающие не менее 2 тысяч баллов за локализацию.

На данный момент, как уточнили в ведомстве, под критерии подпадают все модели Lada, ВИС, УАЗ, "Москвич 3", ГАЗ (полной массой до 3,5 тонны). В 2024 году в списке числился китайский Haval Jolion, "Амберавто А5" и электрокары бренда Evolute. Присоединились также две модели Voyah Dream и Voyah Free.