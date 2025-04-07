Назван наиболее подешевевший автомобиль в РФ

Кроссовер «Москвич 3» оказался лидером по снижению стоимости в России в начале 2025 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Авито Авто».

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Этот автомобиль с января подешевел в наибольшей степени среди самых популярных в России машин. Розничная стоимость «Москвич 3» снизилась на 18,4 процента и составила 1,77 миллиона рублей, уточнили эксперты.

На втором месте по динамике оказался китайский кроссовер Chery Tiggo 4 Pro. Его стоимость за отчетный период сократилась на 13,8 процента, до 2,1 миллиона рублей. Тройку лидеров по этому показателю замкнул российский универсал Lada Largus (минус 12,4 процента, до 1,73 миллиона). В топ-5 рейтинга также попали Omoda C5 (минус 3,9 процента, до 2,83 миллиона) и компактный кроссовер Jetour Dashing (минус 3,8 процента, до 2,84 миллиона), заключили аналитики.