Haval Jolion вернул лидирующее положение на рынке новых машин

По данным аналитического агентства «Автостат», за период с 31 марта по 6 апреля в России было продано 24 400 новых легковых автомобилей, что на 16% больше, чем неделей ранее, но на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Лидером 14-й недели текущего года впервые с января стал кроссовер Haval Jolion, чей результат составил 1 391 проданный автомобиль. На втором месте оказался седан Lada Granta с показателем 1 260 единиц, на третьем — кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max (1 136).

В пятёрку также вошли универсал и седан Lada Vesta, объёмы продаж которых с учетом кросс-версий составили 1 023 и 923 единицы соответственно.

В топ-10 также вошли лифтбек Lada Granta (831), внедорожник Lada Niva Travel (771), кроссовер Geely Monjaro (641), внедорожник Lada Niva Legend (625) и Haval M6 (623).

Ранее стало известно, что на Кубе стартовала сборка автомобилей УАЗ. Первой моделью кубинской сборки стал «Патриот» в сером цвете. В торжественной церемонии съезда первого собранного в Гаване УАЗа принял участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он проехал за рулём новой машины и оценил её качества: «Приемистая машина, приятно на ней ездить».