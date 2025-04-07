Страховщики изменили правила оформления однодневного ОСАГО

В России изменились правила оформления краткосрочных полисов «автогражданки» со сроком действия одни сутки. Если ранее такая страховка действовала до полуночи вне зависимости от времени оформления документа, то теперь он будет действовать в течение 24 часов с момента заключения договора.

© Quto.ru

«Кратность срока действия договора ОСАГО 24 часам является новшеством, к которому рынку необходимо адаптироваться. Возникает ряд вопросов, которые нужно решить. В частности, для реализации нового порядка исчисления срока действия договора ОСАГО страховщикам необходимо доработать свои информационные системы», — отметили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Также отмечается, что в соответствии с Гражданским кодексом договор страхования вступает в силу с момента оплаты, причём владелец имеет право оформить страховку на срок от одних суток до года. В первом случае ОСАГО начнёт действовать через три дня и в произвольное время.

Тем не менее, страховщики отметили, что не фиксировали жалоб со стороны автомобилистов на действующий порядок, поэтому «причины изменения к подходу союзу неизвестны».

«Также возникают вопросы относительно расчета доплаты или возврата части страховой премии при оформлении дополнительных соглашений к договору ОСАГО. Сложившаяся к настоящему времени практика и нормативное регулирование подразумевают перерасчет премии кратно дням, а не часам. Такие же правила действуют в случае возврата части страховой премии при досрочном прекращении действия договора», — заключили в РСА.

К слову, ранее эксперты отмечали, что краткосрочный полис выгоден тем, кто редко пользуется автомобилем, а также гражданам, которые изредка подрабатывают в такси. А подход, при котором гражданин оформил «автогражданку» во второй половине дня и она действует до конца суток, делает подобную страховку невыгодным.