Представлен Hyundai Palisade с необычной крышей

Hyundai на автосалоне Seoul Mobility Show 2025 представил новую модификацию актуального Palisade под названием Highroof. Название говорящее: кроссовер получил «нарост» на крыше, увеличивающий высоту потолка и вместе с тем пространство и без того просторного салона. это только предсерийная версия, а потому убранство интерьера осталось за кадром.

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Высота флагмана благодаря надстройке на крыше увеличилась до 2002 миллиметра — это на 237 миллиметров больше, чем у обычного Hyundai Palisade второго поколения. Длина кузова осталась неизменной и составляет 5060 миллиметров. Еще одна особенность Palisade Highroof — 20-дюймовые колеса с другим дизайном.

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Салон пока не показали, но на некоторых кадрах проглядывает складной центральный экран для задних пассажиров. Ожидается, что такой кроссовер предложат в шестиместном варианте и в богато укомплектованном четырехместном.

Hyundai не впервые экспериментирует с приподнятой крышей. В 2022 году «высокую» версию под названием Lounge Limousine получил минивэн Hyundai Staria. Помимо поднятого на 205 миллиметров потолка, ее отличают новые 18-дюймовые колесные диски, два варианта окраса кузова, а также выдвижные боковые подножки.

Еще одна модель с увеличенной высотой — Kia Carnival Hi-Limousine, представленный пять лет назад.

«Второй» Palisade дебютировал в конце прошлого года, и Hyundai уже готовит для него заводской внедорожный вариант XRT. Первые снимки с испытаний такого кроссовера появились в феврале, а премьеру ждут до конца 2025 года.