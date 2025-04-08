Эффектный кроссовер Exlantix ET сертифицирован в России

Компания Exeed получила одобрение типа транспортного средства на новый паркетник с гибридной силовой установкой. Новинка станет не самостоятельной маркой, а первенцем новой линейки и продаваться эти машины будут в автосалонах Exeed. Старт продаж намечен на II квартал 2025 года, а позднее модельный ряд будет расширен за счёт полностью электрической версии модели.

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В движение модель приводит силовая установка на базе 1,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов: спереди отдача равна 197 сил, сзади — 265 л. с. Разгон до «сотни» занимает у новинки 4,8 секунды, а расход топлива на 100 км пути составляет 6,4 литра. Запас хода достигает 1 180 км.

Машина оборудована подогревом всех сидений, руля, лобового стекла, также кресла оборудованы функцией массажа. Помимо этого, перечень оснащения включает в себя крупный экран медиасистемы, проекционный дисплей с «зимним» режимом, автопарковщика, климат-контроль, адаптивную пневмоподвеску и другие опции.

Автомобиль адаптирован для российских условий эксплуатации и прошли дополнительную антикоррозийную обработку.

Продажи Exlantix ET на российском рынке стартуют в апреле 2025 года.