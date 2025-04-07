BYD вышел на европейский рынок с премиальным брендом Denza

Сегодня китайский автогигант запустил в Европе свой премиальный бренд с целью составить конкуренцию ведущим немецким производителям — BMW и Mercedes-Benz.

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Специальный советник группы по Европе Альфредо Альтавилла заявил, что Denza станет технологическим лидером группы.

«Она будет предвосхищать технические особенности, которые позже появятся в автомобилях марки BYD», — заявил он на Неделе дизайна в Милане.

По итогам прошлого года объём глобальных продаж BYD составил более 4,2 миллиона автомобилей по всему миру, более 90% из них — в Китае. Продажи Denza составили чуть более 3% от общей реализации. В 2024 году доля BYD на европейском рынке электромобилей составила 2,8% после того, как компания вывела на рынок гибридные автомобили.

Продажи Denza в Европе начнутся в конце года с электрической версии 1000-сильного спортивного универсала Z9 GT, а гибридная версия появится в начале 2026 года.

Группа не предоставила дополнительной информации о своей коммерческой стратегии и планах по продуктам для Европы. Цена первой модели не называлась, но предварительно она превысит самую высокую стоимость автомобиля в текущем европейском ассортименте BYD, то есть 72 тысячи евро (почти 7 миллионов рублей).

Альтавилла сообщил, что с конца этого года модельный ряд Denza также будет включать фургон D9, а в будущем могут быть добавлены два внедорожника. «Цель — сделать Denza полноценным премиальным брендом», — завил он, добавив, что новая марка ориентирована как на премиальных клиентов, так и на более молодых, которые особенно интересуются технологиями.

Модели Denza будут производиться и экспортироваться из Китая, несмотря на то, что BYD планирует начать производство на своем первом европейском заводе в Венгрии уже в октябре.