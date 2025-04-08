В России стартовали продажи марки Avior

Грузопассажирская версия отличается от полноразмерного грузового фургона дополнительным рядом сидений, при этом объём грузового отсека остаётся практически неизменным — это 11,5 кубических метра. Важная особенность именно «Трансформера» — в подвижной перегородке, которую сделала смоленская компания-кузовостроитель ООО «АТК».

© Quto.ru

Фургон Avior V90 — это одноклассник Ford Transit, Peugeot Boxer и «Газели NN». Под капотом шестиметрового переднеприводного фургона скрывается двухлитровый 150-сильный турбодизель, с которым состыкована 6-ступенчатая механическая коробка.

Объём грузового отсека может достигать двенадцати кубометров, а полная масса составляет 2,5 или 3,5 тонны. Первый вариант будет интересен перевозчикам, работающим внутри столицы, так как московский «грузовой каркас» запрещает проезд тяжёлой техники.

Предполагается, что новинка станет своеобразной заменой фургонам Ford Transit елабужской сборки. Машины представляют собой адаптированную для экспорта версию китайских автомобилей Maxus, выпуском которых занимается автогигант SAIC Motor.

И продолжая тему комтранса. Кухня, туалет, четыре кровати: в обычную «Газель» встроили полноценный дом. По своим характеристикам новинка не уступает европейским моделям.