В России заметно подешевели кроссоверы марки Chery
Марка Chery снизила цены на большинство своих кроссоверов. Российский офис «поднебесного» бренда принял решение переписать прайс-листы, снизив цены и введя скидки. Новшества коснулись трёх наиболее популярных моделей — Chery Tiggo 7 Pro Max, Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 4 Pro.
Актуальные цены таковы.
Chery Tiggo 7 Pro Max
- 2024 год: было — 2 780 000, стало — 2 680 000, плюс введена скидка 250 000;
- 2025 год: было — 2 780 000 и скидка 60 000, стало — 2 680 000, плюс введена скидка 200 000.
Chery Tiggo 4
- 2024 год: было — 2 380 000 и скидка 100 000, стало — 2 240 000, плюс введена скидка 200 000;
- 2025 год: было — 2 380 000 и скидка 100 000, стало — 2 290 000, плюс введена скидка 200 000.
Chery Tiggo 4 Pro
- 2024 год: было — 1 970 000, стало — 1 950 000, плюс введена скидка 250 000;
- 2025 год: было — 1 970 000, стало — 1 950 000, плюс введена скидка 200 000.
Кроме того, у Chery Tiggo 4 Pro оказался урезан список комплектаций: в нём осталось лишь исполнени Action, а Family, Style и Ultimate исключены.
Между тем, Quto сравнил российские и казахстанские цены на кроссовер Chery Tiggo 9. Как стало известно редакции Quto, у наших соседей модель, которая только выходит на местный рынок, будет стоить 19 990 000 тенге (3 400 000 рублей).