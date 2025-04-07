BMW готовит три мировых премьеры в мае: что это за машины. Пресс-служба баварской марки подтвердила участие в Конкурсе элегантности на озере Комо. По традиции, энтузиастам покажут классические BMW, но будут и новейшие разработки: на подходе три премьеры! Первой окажется элегантный двухместный спорткар, вторую презентацию проведёт BMW M, третью — мотоциклетное подразделение BMW Motorrad. Официальных тизеров нет, но инсайдеры всё узнали.

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Считается, что двухместный спорткар окажется финальной версией родстера BMW Z4. Вслед за соплатформенной Toyota GR Supra двухдверку с мягким верхом снимут с конвейера, и заводская спецверсия может подстегнуть продажи. Новинка от BMW M — экстремальное купе M2 CS, неоднократно попадавшееся фотошпионам.

Вероятно, BMW M2 CS выпустят ограниченным тиражом, и купе в исполнении Competition Sport станет последней заводской спецверсией без гибрида и с механической коробкой передач. Впрочем, производство M3 CS и M4 CS было ограниченным по времени, так что дефицита не наблюдалось, а точное число сделанных машин баварцы не раскрывают.

О мотоцикле информации меньше, но баварцы называют модель «необузданным адреналином на двух колёсах»: вероятно, речь идёт о спецверсии литрового супербайка BMW. Также на выставке покажут все варианты BMW 328 довоенной эпохи, а ещё на мероприятие привезут гран туреры 503 и 507: и купе, и родстер отпразднуют 70-летний юбилей.