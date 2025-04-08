Volkswagen и Horizon Robotics объединятся для разработки автопилота

Volkswagen и китайская компания Horizon Robotics объявили о расширении сотрудничества в области технологий интеллектуального вождения. В центре внимания — система HSD (Horizon SuperDrive™), способная обеспечить уверенное поведение автомобиля в сложных дорожных условиях.

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Сотрудничество реализуется через совместное предприятие CARIZON, созданное Horizon Robotics и CARIAD — программным подразделением Volkswagen. Это часть стратегии «в Китае — для Китая», в рамках которой Volkswagen усиливает свои позиции на китайском рынке.

Партнерство началось в 2022 году. В ноябре 2023 года официально было создано предприятие CARIZON, где сейчас трудятся более 500 инженеров, разрабатывающих передовые решения для умного вождения.

В настоящее время на дорогах Китая проходит тестирование система второго уровня автоматизации (Level 2+), созданная на базе чипа Journey 6 от Horizon Robotics. Еt планируют внедрить в 2026 году в новом компактном электромобиле, построенном на архитектуре Volkswagen CEA.