Продажи автомобилей в России перестали падать

В первую неделю апреля продажи легковых автомобилей в России выросли на 16 процентов по сравнению с предыдущим периодом, хотя все равно остаются значительно ниже, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные «Автостата» «Коммерсантъ».

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Гендиректор агентства Сергей Целиков считает, что самое дно продаж уже пройдено, падать они перестали, и постепенно намечается тренд на восстановление.

Впрочем, он предупредил, что взрывного роста ждать не приходится, а результат начала апреля в некоторой степени связан и с техническим фактором. Из-за выходных 29 и 30 марта многие поставили купленные машины на учет уже в апреле.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков не исключил, что традиционный мартовский рост спроса, который в этом году не наблюдался, перенесется на апрель. К этому покупателей могут подтолкнуть скидки на новые автомобили, которые дилеры и импортеры дают из-за затоваривания складов и роста расходов на обслуживание техники.

Впрочем, гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич предупреждает, что по итогам апреля рост может сойти на нет к концу месяца. Помимо того, что в апреле на один день меньше марта, ближе к открытию дачного сезона продажи затихают.

Ранее в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подсчитали, что по итогам марта суммарные объемы продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) транспортных средств в России сократились на 45 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го, до 83,1 тысячи единиц.