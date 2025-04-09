В РФ выставили на продажу Lada Niva 1979 года из частной коллекции

В Санкт-Петербурге в продаже появился внедорожник ВАЗ-21211/Lada Niva 1979 года выпуска в идеальном состоянии, которым он обязан пребыванием в частной коллекции раритетных авто.

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Последние несколько лет машина хранилась в тёплом музее, выезжали на "Ниве" несколько раз, сообщает продавец. Пробег для автомобиля такого возраста небольшой - 38,5 тысяч км.

Внедорожник оснащается стандартным силовым агрегатом: 80-сильным двигателем ВАЗ-2121 объёмом 1.6 литра и МКП. Привод - постоянный полный.

Владелец назначил за "капсулу времени" цену 2 000 000 рублей. Это дороже, чем дилеры Lada просят за Niva Sport, стартовавшую 5 апреля, в 48-ой день рождения "Нивы".