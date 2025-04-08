АвтоВАЗ увеличил скидки на часть моделей

АвтоВАЗ внес изменения в условия акций на приобретение автомобилей марки «Лада» в апреле 2025 года. Новые предложения касаются нескольких моделей, включая лифтбек «Лада Гранта», универсал «Лада Гранта Кросс», а также седан и универсал «Лада Веста» с вариатором.

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Как и ранее, при покупке указанных автомобилей в кредит по специальной программе «Лада Финанс» предусмотрены скидки. Для моделей «Гранта» сумма скидки составляет 100 тысяч рублей, для седана «Веста» — 150 тысяч рублей, а для универсала «Веста» — 200 тысяч рублей.

С апреля покупатели указанных автомобилей также смогут воспользоваться одной из двух дополнительных скидок. Первая из них — это предложение на оформление каско с уменьшением стоимости на 40–60 тысяч рублей, а вторая — скидка в 59 тысяч рублей на приобретение пакета услуг «Лада Забота».

Дилеры начали предлагать пакет «Лада Забота» в конце прошлого года. Он включает в себя такие услуги, как помощь на дороге, предоставление подменного автомобиля, сезонное хранение шин, вскрытие запертого автомобиля и другие удобные дополнительные услуги.