"Автостат": старт продаж Lada Niva Sport прошел с большим успехом

Российская Газета

В минувшую субботу АвтоВАЗ запустил продажи Lada Niva Sport. Дилер оценил перспективы внедорожника.

Старт продаж Lada Niva Sport прошел с большим успехом
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Генеральный директор АО "Питер-Лада" Александр Ефимов в беседе с агентством "Автостат" сообщил, что к моменту начала продаж Lada Niva Sport было оформлено 10 предзаказов, а 5 апреля продали два внедорожника.

Аналогичная ситуация была в фирменном шоуруме Lada Sport в Тольятти, причём один из внедорожников был куплен мэром Тольятти Ильёй Сухих, который официально стал первым владельцем новинки.

"С одной стороны, Lada Niva Sport интересна любителям спортивной линейки бренда. С другой - мы ожидаем, что внедорожник будут приобретать владельцы классических автомобилей Niva, которым необходим новый уровень динамики", - прокомментировал Ефимов.

Lada Niva Sport получила около 140 конструктивных изменений и доработок по сравнению с обычной "Нивой". Внедорожник оснастили модернизированным двигателем от Lada Granta Sport мощностью 122 л.с. Niva Sport стала самой дорогой версией классического внедорожника, цена начинается от 1,7 млн рублей.

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