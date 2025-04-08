В Китае выпустили самый дешевый гибридный минивэн

Компания Wuling представила самый дешевый в Китае гибридный минивэн Hongguang, сообщает carnewschina.com. Стартовая цена автомобиля составляет 68,8 тыс. юаней (800 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

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Автомобиль доступен в версиях с 5 и 7 местами. Длина составляет 4515 мм, а колесная база — 2850 мм.

Модель получила батарею на 8,5 кВт·ч, которой хватает на 50 км в полностью электрическом режиме. Для увеличения запаса хода используется 1,5-литровый бензиновый двигатель, выступающий в роли генератора, и 55-литровый топливный бак. Средний расход — 4,3 л на 100 км пути. Машина может проехать без дозаправки 1 тыс. километров.

До этого стало известно, что Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года.

С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

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