В РФ стартовала распродажа внедорожников Tank 2024 года выпуска

Цены на прошлогодние внедорожники Tank 300 стартуют с 4 150 000 рублей. Машины 2025 года выпуска предлагаются без скидок.

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На Tank 400 объявили скидку в 200 тысяч. Стоимость базовой версии внедорожника теперь составляет 5,5 млн рублей, но это актуально только для прошлогодних машин, сообщает Wroom.ru.

Для Tank 500 2024 года выпуска скидка достигает 300 тысяч рублей, с ее учетом цены на такие машины стартуют с 6,5 млн рублей.

На флагманскую модель – большой внедорожник Tank 700 – скидки не объявлены.

Напомним, что АвтоВАЗ временно остановит производство Lada Granta. Названы наиболее подешевевшие в 2025 году автомобили.