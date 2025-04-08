Nissan представила электрофургон Interstar-e

Для сравнения, дизельная версия стоит 38 350 евро (3,6 млн рублей). Электрический фургон доступен в длинах L2 (5 685 мм) и L3 (6 315 мм), высота – 2 498 мм. Мощность двигателя составляет 130 лошадиных сил, запас хода по циклу WLTP – до 175 км. Также есть версия с батареей на 87 кВт-ч (от 53 380 евро), запас хода – до 460 км. На станции DC быстрой зарядки аккумулятор можно пополнить на 252 км за полчаса.

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Модель заинтересует тех, кто выбирает электрокар для малого бизнеса. Для всех версий действует 5-летняя гарантия на авто и 8-летняя на батарею.

Напомним, что на авторынке России стартовала распродажа моделей внедорожников Tank. АвтоВАЗ временно остановит производство Lada Granta.