Автомобили Omoda и Jetour будут собирать в России

В России сертифицированы кроссоверы Omoda C5 и Jetour T2 калининградской сборки. Об этом сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на базу Одобрений типа транспортного средства (ОТТС).

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«8 апреля в базе Росстандарта появились одобрения типа транспортного средства на кроссоверы Omoda C5 и Jetour T2. Напомним, что данный сертификат позволяет начать массовые продажи автомобилей на территории России и стран ЕАЭС с последующим получением паспортов транспортного средства», — отмечается в публикации.

ОТТС оформили компании, входящие в структуру калининградского «Автотор Холдинг», уточняет издание. Сертификационные документы по обеим моделям оформлены на год.

До этого завод «Автотор» сообщил о пусконаладочных работах на новой сборочной линии, рассчитанной на выпуск 80 тыс. автомобилей в год. По информации завода, она предназначена для выпуска нескольких моделей автомобилей. Роботизированный конвейер обладает возможностью быстрой перенастройки для сварки разных кузовов.

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