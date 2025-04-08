АвтоВАЗ начал продажи Lada на еще одном маркетплейсе

Купить автомобиль Lada можно теперь на "Яндекс Маркете", который стал пятым партнёром бренда в развитии онлайн-продаж.

© Российская Газета

На "Яндекс Маркете" представлены Lada Granta, Vesta, Niva Travel, Niva Legend, Aura, а также универсал и фургон Largus.

На текущем этапе услуга доступна жителям Воронежа, в дальнейшем она появится и в других городах.

После оформления заказа в разделе "Автотовары" покупатель выбирает дилерский центр, в котором будет удобно забрать автомобиль. Далее с ним связывается менеджер для уточнения данных, необходимых для оформления документов. Доступна опция постоплаты при получении в дилерском центре.

Также купить Lada можно на других маркетплейсах. Ранее АвтоВАЗ объявил о сотрудничестве с "Мегамаркетом", Ozon, Wildberries, сервисом "Авто" от Т-Банка.