На Volkswagen давит крупнейший оборонный концерн Германии

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall хотел бы использовать мощности завода Volkswagen в Оснабрюке для совместного производства с компанией MAN пуленепробиваемых кабин для грузовых машин.

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Сообщается, что генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер упорно настаивает на принятии решения по заводу в Оснабрюке, но этой идее сопротивляется промышленный профсоюз IG Metall.

Volkswagen отказался комментировать ситуацию, но подтвердил, что представители Rheinmetall были на заводе в Оснабрюке, где состоялась встреча в рамках сотрудничества между компаниями MAN и Rheinmetall, которое существует с 2010 года в области военных коммерческих автомобилей. На встрече обсуждались перспективы совместного предприятия Rheinmetall MAN Military Vehicles.

После этого визита профсоюз IG Metall заявил, что Volkswagen должен быть дальновидным в вопросах сотрудничества с оборонным предприятием.

В марте председатель правления Volkswagen Оливер Блуме говорил, что концерн открыт для обсуждения возможности производства на заводах в городах Оснабрюк и Дрезден военной техники, но пока конкретных планов у концерна нет, заявлял тогда он.