Гаишникам разрешат устранять свои ошибки в протоколах

Госдума рассмотрит поправки в КоАП, согласно которым гаишники получат возможность вносить исправления в ранее составленные протоколы на водителей. Как пишут IZ.RU, на сегодняшний день это является основанием для освобождения нарушителей от ответственности и прекращения дела.

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Если нововведения будут одобрены, суды смогут возвращать составленные с ошибками протоколы должностному лицу, которое их оформило, а тот в течение трёх суток обязан исправить все недочёты.

Для этого предложено внести в статью 29.9 КоАП РФ новый документ — «определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов в орган, должностное лицо которого составило протокол, в случае составления протокола неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела».

Ранее на этот законодательный пробел, позволяющий нарушителям избежать ответственности, указал Конституционный суд. Дело в том, что сегодня, если гаишник неправильно составил документы, дело закрывают. К числу наиболее распространённых ошибок относят отсутствие подписи инспектора или водителя, отсутствие отметки что автомобилист отказался подписывать протокол, неуказание даты и времени составления документа, ошибки в ФИО нарушителя, также ошибкой считается, если не указаны свидетели.

Эксперты отмечают, что сама инициатива носит скорее обвинительный уклон, так как гаишникам за допущенные ими нарушения не грозит ответственность, в то время как водитель не сможет исправить ситуацию и проехать без нарушения.

Помимо этого, нововведение может привести к злоупотреблениям со стороны гаишников.