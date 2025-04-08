Новый "Москвич-2141" выставили на продажу

"Российская газета" в ходе мониторинга сайтов объявлений обнаружила в продаже "Москвич-2141" с пробегом 19 тысяч км. Автомобиль без малого 30 лет простоял в гараже.

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Столичный продавец просит за свой уникальный хэтчбек сумму, сопоставимую со стоимостью новой Lada Granta - 750 000 рублей.

По заверению хозяина, с момента выпуска в 1990 году машина находится в состоянии, приближенном к новому. Кузов, окрашенный в белый цвет, выглядит очень достойно, а на сиденьях сохранились защитные чехлы. Интерьер выполнен в бежевых тонах, говорящих о том, что автомобиль из первых партий.

Под капотом "сорок первого" расположен оригинальный уфимский двигатель УЗАМ-331 объемом 1,5 литра и мощностью 72 лошадиные силы, работающий в паре с 5-скоростной коробкой передач.

Ранее "РГ" рассказала о том, что в РФ выставили на продажу ВАЗ-2107 с пробегом 300 км.