Shacman объявил о массовой отзывной кампании

Компания "Шакман Моторс" объявила о разработке плана по урегулированию претензий со стороны Росстандарта и анонсировала масштабную акцию по устранению недостатков в своих грузовиках.

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Как сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу организации, после выявления российским ведомством ряда существенных неисправностей в грузовых автомобилях китайского бренда, одобрение типа транспортного средства(ОТТС) на них было отозвано еще в феврале этого года до устранения причин.

Ограничительные меры, введённые в отношении Shacman, негативно сказываются не только на судьбе фирмы, но и на всей отрасли в целом, ослабляя конкуренцию на рынке и ухудшая условия для отечественных перевозчиков, считают в компании.

12 февраля Росстандарт объявил об отзыве (ОТТС) на грузовики Shacman SX3258. Причиной этого решения стало выявление в ходе проверок ряда несоответствий данной модели самосвала обязательным требованиям. В частности, речь идёт о соблюдении шумовых ограничений, наличии задних противооткатных и боковых защитных устройств.

Ранее "РГ" рассказала о том, что "Национальный автомобильный союз" требует отозвать в РФ еще две марки китайских грузовиков.