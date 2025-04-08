Chery Tiggo 9 вышел на рынок Казахстана

На рынок Казахстана флагманский кроссовер Сhery вышел в единственной комплектации Flagship. «Китайские автомобили» обратили внимание на то, что по оснащению Tiggo 9 сопоставим с исполнением Ultra, доступным в России, вот только стоит значительно дешевле. Так, в Казахстане кроссовер можно купить за 20 миллионов тенге (3,4 миллиона рублей), а в России за Tiggo 9 Ultra просят пять миллионов рублей.

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Сhery Tiggo 9 вышел на российский рынок под конец 2024 года. Модель заняла позицию флагмана локальной модельной линейки — она крупнее и премиальнее прочих, салон же рассчитан на семь человек. При длине в 4,81 метра у кроссовера 2,8-метровая колесная база, а в основных конкурентах — GAC GS8. В России крупный кроссовер доступен в единственной модификации с двухлитровым турбомотором мощностью 249 лошадиных сил. Пару ему составляет восьмидиапазонный автомат, а привод полный Torque-on-Demand с многодисковой муфтой в едином конструктивном модуле с задним дифференциалом.

Комплектаций у модели две, Prime и Ultra, и по состоянию на начало апреля они стоят от 4 750 000 и 5 050 000 рублей без учета скидок. В список исполнения Ultra, которое соответствует комплектации Flagship в Казахстане, входят 20-дюймовые диски, десять подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, кожаный салон, светодиодная оптика, панорамная крыша, цифровая приборная панель 10,3 дюйма, проекционный дисплей, мультимедиа диагональю 15,6 дюйма, система камер кругового обзора с функцией «прозрачного» капота и так далее.

Актуальная линейка Chery в Казахстане включает, помимо Tiggo 9, Tiggo 2 Pro (от 7,9 миллиона тенге или 1,3 миллиона рублей), Tiggo 4 Pro (от 9,6 миллиона тенге или 1,57 миллиона рублей) и новый Tiggo 4 (от 10,5 миллиона тенге или 1,72 миллиона рублей), Tiggo 7 Pro/Pro Max (11,6 миллиона тенге или 1,9 миллиона рублей), Arrizo 8 (13,9 миллиона тенге или 2,28 миллиона рублей), а также Tiggo 8 Pro/Pro Max (15,3 миллиона тенге или 2,5 миллиона рублей).