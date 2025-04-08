Компания Mazda продолжает подогревать интерес к новому паркетнику. Дебютным рынком для модели станет Китай. Там, как ожидается, новинку предложат в виде гибрида или полноценного электрокара. Впоследствии кроссовер наверняка отправят на экспорт.

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Свой новый паркетник компания Mazda впервые анонсировала в конце марта, опубликовав весьма условный видеоролик. А теперь в Сеть выложили свежие тизеры. Производство, напомним, наладят в Китае на заводе совместного предприятия Changan Mazda. Эта страна и станет дебютным и главным рынком для новинки, там модель появится под индексом EZ-60.

Известно, что это электрифицированная модель, других официальных подробностей все еще нет. Считается, что к дебюту готовят серийное воплощение концепта Arata, который СП Changan Mazda показало год назад. При этом оригинальной разработкой Мазды паркетник не является. Вероятно, за основу взяли один из кроссоверов бренда Deepal, принадлежащего Changan. В этом случае «донором» стал либо Deepal S05 (длина — 4620 мм, колесная база – 2880 мм), либо Deepal S07 (4750 и 2900 мм). Между тем некоторые зарубежные СМИ выдвинули и другую версию: якобы EZ-60 построен на базе модели Avatr 07 (бренд Avatr – это совместный проект Changan, Huawei и CATL).

Как бы то ни было, у Mazda EZ-60 окажется оригинальный дизайн экстерьера – в фирменном стиле японской марки. На тизерах также видно, что для кроссовера можно будет заказать наружные камеры вместо привычных зеркал.

Китайские профильные медиа пишут, что новинку предложат в виде гибрида (скорее всего, ДВС работает в режиме генератора) или полноценного электрокара. Паркетники Deepal и Avatr тоже доступны с гибридной или электрической установками.

Премьеру Mazda EZ-60 могут провести на Шанхайском автосалоне, который откроется в конце текущего месяца. После того, как кроссовер освоит китайский рынок, его наверняка отправят на экспорт, в том числе в Европу. Причем в других странах модели, как ожидается, присвоят другое имя. Так, недавно стало известно о том, что в той же Европе Mazda зарегистрировала индекс CX-6e. Кстати, ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, каким мог получиться новый кроссовер Мазды.

Ну и напомним, что в актуальной гамме Мазды уже есть автомобиль, сделанный на базе модели Deepal. Речь идет о крупном лифтбеке, который в Китае зовется Mazda EZ-6, а в других регионах носит имя Mazda 6e: в Мазду превратили Deepal SL03.