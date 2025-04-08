Audi показала первое изображение седана A6 нового поколения

В марте состоялась премьера модели A6 нового поколения, однако тогда дебютировал универсал. Теперь же Audi готовится к презентации седана и уже поделилась первым мизерным изображением новинки. Ее дебют пройдет 15 апреля. И хотя никаких подробностей о технике в релизе не приводится, интриги нет: седан, как и универсал, базируется на платформе PPC, а в гамме двигателей ожидаются гибридные установки MHEV Plus.

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На тизерном снимке седан A6 запечатлен сзади: можно рассмотреть дизайн заднего фонаря с OLED-светодиодами и светящуюся полосу во всю ширину кормы. На европейском рынке модель появится под названием Audi A6 Sedan, а конкурировать, как и прежде, будет с BMW 5-Series и Mercedes-Benz E-Class.

У универсала двигатели следующие: базовый турбомотор 2.0 TFSI, который выдает 204 лошадиные силы, дизель 2.0 TDI, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором, и бензиновый V6 3.0 TFSI на 367 сил, который, как и дизель, идет с системой MHEV plus. Коробка передач — семиступенчатый «робот», привод передний либо полный.

Стоимость седана пока не объявлена, а вот универсал A6 уже доступен для заказа по цене от 58 тысяч евро (5,5 миллиона рублей).