Новый Kia K4 прошел регистрацию в России

В базе Федерального института промышленной собственности появилась одобренная заявка на регистрацию внешнего вида транспортного средства, в котором без труда узнаётся седан, пришедший на смену Kia Cerato, - K4.

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Kia K4 дебютировал в марте 2024 года. Автомобиль по сравнению с "Церато" оказался крупнее: длина кузова - 4709 мм, ширина - 1829 мм.

Производство машин налажено в Мексике, а география поставок пока ограничена США, Канадой и Австралией. Модель доступна с моторами 1.6 T-GDI в паре с автоматом и атмосферником 2.0, агрегатированным вариатором.

Ранее Kia зарегистрировала в России торговое наименование Forte, под которым ранее модель Cerato продавалась на некоторых рынках.

Оформление патентов - частая практика иностранных брендов, которая служит защитой от пиратства и не является гарантией того, что запатентованная продукция появится на рынке официально.