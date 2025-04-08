Показ первой модели суббренда Audi проведут уже в этом месяце

Показ первенца суббренда компании Audi проведут уже в этом месяце. Судя по всему, модель сохранит дизайн предвестника, показанного в прошлом году.

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Осенью 2024-го компания Audi объявила о создании новой электромобильной марки для китайского рынка под названием AUDI. Да, выполненная заглавными буквами надпись и является эмблемой. И это именно отдельный бренд, а не серия моделей Audi с четырьмя кольцами. Марка создана вместе с давним партнером концерна Volkswagen – фирмой SAIC. Немцы отвечают за общую разработку и инжиниринг, а китайцы – за «инновации, устоявшуюся технологическую экосистему и глубокое понимание потребностей местного рынка». В рамках прошлогодней презентации бренда AUDI показали и предвестника первой модели – концепт электрического универсала AUDI E. А недавно «поднебесные» профильные медиа выяснили, что публичная премьера серийной пятидверки пройдет в рамках Шанхайского автосалона, который откроется в конце текущего месяца. Так вот, теперь новоявленный бренд подтвердил место дебюта. Одновременно опубликовано видео с почти готовой к производству пятидверкой.

От камуфляжа автомобиль еще не избавился. Впрочем, и так видно, что товарная версия в целом сохранит дизайн предвестника. Особенности внешности первенца AUDI – узкие фары, выполненные в виде рамки задние фонари, довольно «мускулистые» бока, выдвижные ручки и крупный спойлер. Как и шоу-кар, конвейерный вариант наверняка имеет безрамочные двери. Также оставили стеклянную крышу, лидар и камеры вместо привычных наружных зеркал (хотя это, скорее всего, опция).

Интерьер производитель пока не засветил. Впрочем, ранее в Сеть выкладывали реальные шпионские фото тестовых прототипов. Внутри серийный универсал тоже повторит концепт. Главная фишка – табло практически во всю ширину передней панели, по краям которого будут дополнительные дисплеи, отображающие картинку с наружных камер.

В основе модели AUDI лежит платформа с 800-вольтовой архитектурой. Вероятно, по габаритам серийный универсал близок к своему предвестнику. Размеры шоу-кара AUDI E: 4870/1990/1460 мм. Колесная база – те же 2950 мм, что и у паркетника IM LS6. Отметим, ранее сообщалось о том, что именно модели IM Motors (ее контрольный пакет акций принадлежит SAIC) могут стать ближайшими родственниками новых «электричек» AUDI для Китая.

Для концепта также были заявлены пневмоподвеска, двухмоторный полный привод (совокупная отдача – 775 л.с. и 800 Нм) и батарея емкостью 100 кВт*ч. Скорее всего, у товарного универсала либо похожая, либо и вовсе та же самая начинка.

Все подробности о серийном первенце AUDI узнаем в конце апреля.