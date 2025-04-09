Китайская DeepRoute. ai и Qualcomm создадут системы помощи водителю

Китайская компания DeepRoute. ai, специализирующаяся на технологиях автономного вождения, объявила о сотрудничестве с Qualcomm. Совместно они займутся разработкой современных и доступных по цене систем помощи водителю.

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Проект будет основан на платформе Snapdragon и охватит как системы с использованием лидаров (лазерных дальномеров), так и решения, работающие исключительно на визуальных данных с камер. Эти технологии будут включать функции автопилота в городских условиях, навигацию на трассах и автоматическую парковку.

Ранее Volkswagen и китайская компания Horizon Robotics объявили о расширении сотрудничества в области технологий интеллектуального вождения. В центре внимания — система HSD (Horizon SuperDrive™), способная обеспечить уверенное поведение автомобиля в сложных дорожных условиях. Сотрудничество реализуется через совместное предприятие CARIZON.