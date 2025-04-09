В Минске прогнозируют рост электромобилей до 300 тысяч

С учетом льгот и преференций Министерство экономики Беларуси прогнозирует десятикратный рост числа электромобилей в десятимиллионной стране, тем более, что для этого типа машин установлена и нулевая таможенная пошлина.

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Кстати, представитель отраслевого ведомства 8 апреля ознакомил журналистов с прогнозами, согласно которым есть все основания рассчитывать, что к 2031 году в Синеокой будет зарегистрировано до 300 тысяч электромобилей. Он с удовлетворением признал, что этот вид городского транспорта становится неотъемлемой частью повседневной жизни.

Во-первых, с ростом его популярности решаются, как экологические, так и экономические задачи. Параллельно сокращается использование ископаемого топлива, загружаются новые мощности в энергетике, создается, по сути, новая отрасль, которая включает производство всех видов электротранспорта, начиная от легкового, заканчивая грузовым.

Следует также учитывать, что в республике в последнее время уже существует ряд преференций для владельцев электромобилей, включая отсутствие платы за пользование коммунальными парковками, установлена и символическая сумма утильсбора. Электромобили могут ездить и по выделенным для общественного транспорта полосам.

Правда, представитель министерства уточнил, в частности, что в настоящее время в РБ количество электромобилей составляет 28,5 тысячи единиц. Зато только за прошлый год их прирост составил 14,2 тысячи единиц, превысив в 2,7 раза показатели 2023 года. Он также обратил внимание на то, что в этом году положительная динамика сохраняется, и по итогам первого квартала зарегистрировано около 5,3 тысячи автомашин.