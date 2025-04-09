На аукционе продали очень редкое купе Fairthorpe TXS

В апреле 2025 года на аукционе Anglia Car Auctions был продан редкий спортивный автомобиль Fairthorpe TXS 1969 года выпуска.

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Эта модель является одной из всего 26 выпущенных и одной из трех, оснащенных оригинальной задней торсионной подвеской, разработанной создателем автомобиля.

Кузов из стеклопластика установлен на шасси и агрегаты Triumph GT6 с 2,0-литровым двигателем. В 2023–2024 годах автомобиль прошел полную реставрацию, включающую разборку шасси и двигателя, полную перекраску и обновление салона с использованием кожи и шерсти.

Также были выполнены другие механические и электрические работы. Установлены выхлопные трубы типа «Cherry Bomb», однако оригинальные глушители и брызговики были включены в комплект продажи.

Автомобиль был зарегистрирован в феврале 1969 года. У него было два владельца. Пробег на одометре показывает всего 69 миль (111 км) после предположительного сброса во время реставрации.

За него заплатили £5,184 или около 570 тысяч рублей.

Fairthorpe TXS был разработан британским производителем Fairthorpe Ltd, основанным в 1954 году и существовавшим до 1973 года.

Модель TXS представляла собой модифицированную версию TX-GT с различными вариантами двигателей и возможностью выбора стандартной задней подвески GT6.