BMW показала фотографии концепта VDX

Компания BMW в очередной раз удивила автолюбителей, представив новые изображения концепта Vision Driving Experience (VDX), который впервые был показан в середине февраля. Хотя в BMW сразу заявили, что концепт не предназначен для серийного производства, многие восприняли его как предвестника полностью электрической версии BMW M3. Пока остается только гадать, будет ли будущий электроседан с кодовым именем “ZA0” как-то связан с этим ярким шоу-каром.

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На свежих снимках VDX выглядит так же эффектно, как и при первом появлении, однако есть одно интересное изменение — обновлены колесные диски. Вместо центральных замков с аэродинамическими накладками и светодиодной подсветкой теперь установлены более традиционные диски с двухспицевым дизайном. Возможно, речь идет просто о демонтаже аэрокрышек. В любом случае, автомобиль по-прежнему выглядит агрессивно, занижен к земле и покрыт камуфляжем, скрывающим аэродинамические решения.

Задняя часть концепта вызывает наибольшее количество споров: массивные вырезы в бампере и разделенный диффузор с дополнительной нижней панелью создают агрессивный и футуристичный образ. Все эти элементы, по словам инженеров, улучшают прижимную силу и обеспечивают стабильность на высоких скоростях. В отличие от прошлогоднего Vision Neue Klasse, на базе которого построен VDX, здесь появился встроенный в кузов спойлер.

Что касается технических характеристик, то VDX, по всей видимости, станет самым мощным автомобилем в истории BMW. Точные данные не раскрываются, но, по имеющимся сведениям, суммарная мощность электродвигателей может достигать до 1 700 л.с. Однако серийная версия электрического M3 получит гораздо скромнее начинку — предполагается, что базовая модификация будет развивать около 670 л.с. Впрочем, инженеры уже работают над системами с четырьмя моторами, что в будущем позволит достичь показателей мощности в четыре знака даже на дорожных моделях.

Несмотря на дерзкий внешний вид, серийная версия электромобиля BMW M3, скорее всего, будет более сдержанной. И это вполне разумное решение: концепт VDX, безусловно, впечатляет, но некоторые его детали выглядят слишком радикально для повседневного авто. Презентация серийного электромобиля ожидается во второй половине 2027 года.