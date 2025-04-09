Cadillac прекращает производство внедорожника XT6

Его сборка осуществляется на американском заводе Spring Hill Assembly в Теннесси, где производитель также выпускает меньший по размеру внедорожник Cadillac XT5 с бензиновым двигателем. Его выпуск продолжится до конца 2026 года. На предприятии также производят электрические внедорожники Cadillac Lyriq и Vistiq.

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В мае прошлого года представители Cadillac обозначили курс в сторону полного перехода на выпуск электромобилей к 2030 году.

Тогда вице-президент General Motors Джон Рот представил стратегию, которая включает в себя расширение каталога электромобилей люксовой марки и уменьшения количества моделей с ДВС. Стоит отметить, что до сих пор бренд следует заявленным планам. Тогда же было заявлено, что городские кроссоверы Cadillac XT5 и XT6 будут сняты с производства. В то время речь шла о внутреннем североамериканском рынке.

В Cadillac отметили, что сегодняшнее заявление не связано с недавно введенными автомобильными пошлинами.

«Cadillac представил шесть новых продуктов менее чем за год, которые символизируют будущее бренда. Мы продолжим вносить необходимые коррективы в портфель, чтобы поддерживать рост в сегменте класса «люкс», — заявили производители.

Ранее в этом году компания прекратила выпуск внедорожника XT4 с бензиновым двигателем.